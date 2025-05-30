Toyota'nın uçan taksilere ilgisi sürüyor: 250 milyon dolar yatırım yaptı

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Toyota, hava taksi üreticisi Joby Aviation'a 250 milyon dolarlık ek bir yatırım yaparak şirketteki en büyük hissedar oldu.

Bu yatırım, Toyota'nın Joby'ye olan toplam finansmanını 894 milyon dolara çıkarma planının bir parçası ve daha önce duyurulan 500 milyon dolarlık taahhüdün ilk yarısını oluşturuyor.

Toyota'nın yaptığı son 250 milyon dolarlık ödeme ile şirketin Joby Aviation'daki hisse oranı yüzde 15,3'e yükseldi.

Bu gelişmeyle Toyota, Joby’nin CEO’su JoeBen Bevirt’i geride bırakarak şirketin en büyük hissedarı oldu; ikinci yatırım diliminin ise yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Toyota Kuzey Amerika CEO’su Tetsuo “Ted” Ogawa, bu yatırımın iki şirket arasındaki iş birliğini ve uyumu daha da güçlendirdiğini belirtti.

Toyota, Joby'ye ilk yatırımını 2018'de yapmış, 2020'de ise doğrudan finansman sağlamaya başlamıştı.

JOBY'NİN HAVA TAKSİ VİZYONU VE TEKNOLOJİSİ

Joby Aviation, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen hava araçları geliştiren öncü firmalardan biri olarak biliniyor.

Şirket, batarya destekli hava taksileriyle şehir içi ve kısa mesafeli yolcu taşımacılığında devrim yaratmayı hedefliyor.

Joby'nin geliştirdiği tamamen elektrikli hava aracı, altı rotora sahip ve beş kişilik kapasite sunuyor.

Saatte 320 kilometre hıza ulaşabilen, tek şarjla 240 kilometre yol alabilen aracın, geleneksel uçaklara göre 100 kat daha az ses çıkardığı iddia ediliyor.

TİCARİ UÇUŞLAR 2026'YA ERTELENDİ

Toyota Joby ortaklığının önemli bir oyuncusu olan Joby Aviation, ticari uçuş hizmetlerine 2026 yılı başında Dubai’de başlamayı hedeflediğini duyurdu.

Şirket, daha önce bu hizmeti 2025 sonunda başlatmayı planlıyordu, ancak uçuş operasyonları için gerekli ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve diğer uluslararası sertifikasyonların alınması gerekiyor.