Trump etkisi: General Motors'un net kârı yüzde 32 düştü

ABD'nin en büyük otomobil üreticisi General Motors (GM), Donald Trump'ın ticaret politikalarının mali sonuçlarını açıkladı.

Şirketin ikinci çeyrek kârı, yeni gümrük vergilerinin 1,1 milyar dolarlık olumsuz etkisiyle bir önceki yıla göre yüzde 32 düşerek 3 milyar dolara indi.

GELİRLER DÜŞTÜ

Kârdaki sert düşüşe rağmen, şirketin hisse başına 2,53 dolarlık kârı, analistlerin 2,44 dolarlık beklentisini aşmayı başardı.

Şirketin geliri ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 2 azalarak 47 milyar dolara geriledi.

YILIN GERİ KALANI İÇİN BEKLENTİLER

General Motors, gümrük vergilerinin olumsuz etkisinin üçüncü çeyrekte daha da artmasını beklediğini bildirdi.

Şirket, bu etkinin yıl sonu kârını 5 milyar dolara kadar düşürebileceğini öngörse de zararın en az yüzde 30'unu hafifletmek için adımlar atacağını ekledi.