Trump tarifeleri Volkswagen'i vurdu: Net kârda yüzde 29 düşüş var

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, ABD ile Avrupa arasındaki ticaret savaşlarının faturasını rakamlarla ortaya koydu.
Şirket, ikinci çeyrekte operasyonel kârının yüzde 29 düşerek 3,8 milyar euroya gerilediğini bildirdi.
YIL SONU BEKLENTİLERİ AŞAĞI ÇEKİLDİ
Bu sert düşüşün ana nedeni olarak, ABD'nin Avrupa menşeli araçlara uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergileri gösterildi.
Kâr baskısı nedeniyle Volkswagen, 2025 yılı satış geliri artış hedefini yüzde 5,5-6,5 aralığından yüzde 4-5 bandına indirdi.
Volkswagen yaptığı açıklamada, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin küresel pazarı tehdit ettiğini belirtti.
Şirket, Avrupalı müzakerecilere tarifelere alternatif bir çözüm bulmaları yönünde çağrısını yineledi.