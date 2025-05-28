Türkiye'de elektrikli araç şarj soket sayısı 29 bini aştı

Haber Merkezi

Türkiye'de elektrikli araç ekosistemi büyümeye devam ederken, şarj altyapısındaki gelişmeler de hız kesmiyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıkladığı Nisan ayı "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporu, hem elektrikli araç şarj soketi sayısındaki hem de trafikteki elektrikli araç sayısındaki artışı gözler önüne serdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SOKETİ SAYISINDAKİ YÜKSELİŞ

Nisan ayında Türkiye genelindeki toplam elektrikli araç şarj soketi sayısı, bir önceki aya göre yüzde 2,7'lik bir artış göstererek 29 bin 496'ya yükseldi. Mart ayında bu rakam 28 bin 717 olarak kaydedilmişti.

Rapora göre, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 2 bin 84 megavat seviyesine ulaştı. Bu artış, daha fazla elektrikli aracın aynı anda ve daha hızlı şarj edilebilmesi anlamına geliyor.

AC VE DC SOKET SAYILARINDA SON DURUM

Detaylara bakıldığında; AC (alternatif akım) elektrikli araç şarj soketi sayısı nisanda yüzde 1,9 artışla 17 bin 231'e çıktı. DC (doğru akım) hızlı şarj soket sayısı ise yüzde 3,8'lik daha belirgin bir artışla 12 bin 265'e yükseldi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI DA YÜKSELİŞTE

Türkiye'deki elektrikli araç sayısı da artmaya devam ediyor. Mart ayında 220 bin 258 olan elektrikli araç sayısı, nisan ayında yüzde 5'lik bir artışla 231 bin 474'e ulaştı.