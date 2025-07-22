Türkiye'de elektrikli araç şarj soket sayısı 31 bini aştı

Türkiye'de elektrikli araç altyapısı hızla büyümeye devam ediyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), haziran ayına ilişkin verileri yayımlayarak şarj soket sayısındaki artışa dikkat çekti.

ŞARJ AĞI HIZLA BÜYÜYOR

Rapora göre, Türkiye'deki toplam şarj soket sayısı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,4'lük bir artışla 31 bin 433'e yükseldi.

Şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de yüzde 3,9 artarak 2 bin 285 megavat seviyesine ulaştı.

HEM AC HEM DE DC İSTASYONLAR ARTIYOR

Soket sayısındaki artış hem yavaş (AC) hem de hızlı (DC) şarj ünitelerini kapsadı.

AC şarj soket sayısı 18 bin 143'e çıkarken, DC şarj soketlerinin sayısı ise 13 bin 290'a yükselerek hızlı şarj imkanlarının da genişlediğini gösterdi.