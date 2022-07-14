Türkiye'de elektrikli araç satışları artıyor

Türkiye'de elektrikli otomobil satışları, bu yılın ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 154 artarak 2 bin 263'e yükseldi.

Yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, yüzde 9,3 daralarak 357 bin 904 adede düştü.

Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 10,3 azalarak 278 bin 282 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 5,6 düşüşle 79 bin 622 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, dünya genelinde artık yavaş yavaş üretimi azaltılan ve ileride üretiminin tamamen durdurulması planlanan dizel motorlu otomobil satışlarındaki düşüşün sürmesi dikkati çekti.

AA'da yer alan habere göre, üreticilerin geçmiş yıllara kıyasla daha az dizel motorlu aracı piyasaya sunması da dizel satışlardaki azalışta önemli etkenlerden biri olarak kabul ediliyor.

Elektrikli ve hibrit araç satışları arttı

Benzinli otomobil satışları, bu yılın ocak-haziran döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 2, dizel otomobil satışları yüzde 31,1 ve oto gazlı otomobil satışları yüzde 63,8 geriledi.

Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 4,6 ve elektrikli otomobil satışları da yüzde 154 artış kaydetti.

Ocak-Haziran 2021'de yüzde 22,1 olan dizel otomobillerin satışlardan aldığı pay, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,9'a geriledi.

Söz konusu dönemde benzinli otomobillerin payı yüzde 64,5'ten yüzde 70,4'e yükselirken, oto gazlı otomobillerin payı yüzde 4,7'den yüzde 1,9'a geriledi.

Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı yüzde 0,3'ten yüzde 0,8'e ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 8,5'ten yüzde 9,9'a çıktı.