Türkiye'de elektrikli araç şikayetleri yüzde 117 arttı

Haber Merkezi

Çözüm platformu Şikayetvar'ın verilerine göre, elektrikli araçlara yönelik şikayetlerde kesin bir yükseliş var.

Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilgi hızla artarken, kullanıcı şikayetleri de son bir yılda yüzde 117 yükseldi.

Bu keskin yükseliş sadece yıllık bazda değil, kısa vadede de dikkat çekici boyutlara ulaştı. Son bir ayda şikayetler yüzde 46, son bir haftada ise yüzde 69 oranında artış gösterdi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI REKOR KIRDI

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2011 yılında sadece 24 adet olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2023 sonunda 183 bin 776'ya ulaştı. Bu rakam, yıllık bazda yüzde 129,6'lık rekor bir artışa işaret ediyor.

Ancak bu hızlı büyüme, satış sonrası hizmetler, şarj altyapısı ve teknik destek gibi kritik alanlarda önemli sorunları da beraberinde getirdi.

KULLANICILARIN EN SIK ŞİKAYET ETTİĞİ KONULAR

Elektrikli araç kullanıcılarının en sık dile getirdiği şikayetler, sektörün karşı karşıya olduğu temel sorunları gözler önüne seriyor:

Menzil sorunu: Araçların katalog bilgilerinde belirtilen menzillerin, gerçek kullanım koşullarında ulaşılabilir olmaması, kullanıcılar arasında yaygın bir hayal kırıklığına neden oluyor.

Şarj istasyonu sorunları: Farklı marka ve model araçların, mevcut şarj istasyonlarıyla uyumsuzluk yaşaması veya şarj sırasında bağlantı sorunları yaşanması, kullanıcıların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Yazılım güncellemesi sorunları: Araçların yazılım güncellemeleri sonrası ortaya çıkan teknik arızalar, kullanıcıların güvenini sarsıyor ve uzun süreli mağduriyetlere yol açabiliyor.

Servis bekleme süreleri: Yetkili servislerde yaşanan yoğunluk nedeniyle servis randevularında uzun bekleme süreleri, kullanıcıların zaman kaybına ve mağduriyetine neden oluyor.

Yetkili servis ağı yetersizliği: Özellikle şehir merkezleri dışında, yetkili servis ağının yetersiz olması, kullanıcıların araçlarıyla ilgili sorun yaşadıklarında çözüm bulmalarını zorlaştırıyor.

Satış sonrası hizmet: Satış sonrası hizmetlerde yaşanan iletişim eksikliği, kullanıcıların sorunlarına çözüm bulma sürecini uzatıyor ve memnuniyetsizliği artırıyor.

Fiyat değişimleri: Kampanyalı satışlarda yaşanan fiyat değişiklikleri ve şeffaflık sorunları, kullanıcıların markalara olan güvenini zedeliyor.

ŞARJ İSTASYONU ŞİKAYETLERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte şarj altyapısına olan ihtiyaç da artarken, bu alandaki sorunlar da derinleşiyor.

Şarj istasyonlarına yönelik şikayetler, son bir yılda yüzde 55, son bir haftada ise yüzde 50 oranında arttı. Kullanıcıların şarj altyapısıyla ilgili en sık dile getirdiği sorunlar ise şu şekilde sıralanıyor:

Yetersiz istasyon: Özellikle şehir içi ve uzun yolculuklarda, yeterli sayıda şarj istasyonunun bulunmaması, kullanıcıların seyahat planlarını olumsuz etkiliyor.

Arızalı şarj noktaları: Şarj istasyonlarında bulunan bazı noktaların arızalı veya çalışmıyor olması, kullanıcıların zaman kaybına ve mağduriyetine neden oluyor.

Şarj sürecinde bağlantı kopması: Şarj sürecinde yaşanan bağlantı kopmaları ve sistem hataları, kullanıcıların şarj işlemini tamamlamasını engelliyor ve zaman kaybına yol açıyor.

İstasyon yoğunluğu: Özellikle yoğun saatlerde, şarj istasyonlarında yer bulamama ve randevu alma zorlukları, kullanıcıların şarj planlamasını zorlaştırıyor.

Zamlar: Şarj ücretlerinde yaşanan beklenmedik ve ani artışlar, kullanıcıların elektrikli araç kullanma maliyetini artırıyor ve memnuniyetsizliği artırıyor.

Ödeme ve erişim sorunları: Şarj istasyonlarına erişim ve ödeme işlemlerinin yapıldığı mobil uygulamalarda yaşanan sorunlar, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiliyor.