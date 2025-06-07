Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Mayıs 2025 dönemine ilişkin sıfır otomobil satış verilerini yayınladı.

Açıklanan rakamlar, Türkiye'de elektrikli otomobil pazarındaki liderin kim olduğunu ve en popüler modellerin hangileri olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.

MAYIS AYININ LİDERİ TOGG T10X OLDU

ODMD verilerine göre, Mayıs 2025'te Türkiye'de en çok satan elektrikli otomobiller listesinin zirvesinde 3 bin 678 adetlik satışla yerli marka Togg T10X yer aldı.

Togg'u, 1.545 adet satan Tesla Model Y ve 1.416 adet satan MINI Countryman takip etti.

Listenin dikkat çeken bir diğer modeli ise pazara henüz birkaç hafta önce giriş yapmasına rağmen 835 adetlik satış rakamına ulaşan Opel Frontera oldu.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

2025 yılının ilk beş aylık toplam verilerine bakıldığında da markalar bazında Togg'un liderliği açık ara devam ediyor. Togg, ocak-mayıs döneminde toplam 14 bin 3 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi.

Togg'u, 7 bin 40 adetlik satışla BYD ve 5 bin 85 adetlik satışla Tesla takip etti.

MAYISTA EN ÇOK SATILAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Togg T10X - 3 bin 678

Tesla Model Y - 1.545

MINI Countryman - 1.416

BYD SEAL U - 845

Opel Frontera - 835

BYD ATTO3 - 690

Kia EV3 - 564

KG Mobility Torres - 538

Volkswagen ID.4 - 430

Volvo EX40 - 393