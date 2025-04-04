Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Mart 2025 verilerine göre, otomobil satışları ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,5 düşüşle 52 bin 491 olarak gerçekleşti.
Mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki senenin aynı ayına göre yüzde 6,4 daralarak 116 bin 900, aynı dönemde otomobil satışları ise yüzde 5,5 artarak 91 bin 828 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,2 büyüyerek 25 bin 72 olarak kayıtlara geçti.
Pazarın yüzde 82,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 125 bin 442 ile yüzde 56,1 pay, B segmenti otomobiller 57 bin 861 ile yüzde 25,9 pay aldı.
EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ
Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 59,7 pay ve 133 bin 512 satışla SUV otomobiller oldu.
EN ÇOK SATAN MARKALAR
2025 genelinde en çok satış yapan 10 marka şu şekilde:
Renault - 27 bin 993
Toyota - 20 bin 757
Fiat - 15 bin 436
Volkswagen - 15 bin 432
Hyundai - 14 bin 960
Peugeot - 14 bin 437
Opel - 9 bin 616
Skoda - 8 bin 388
BYD - 8 bin 211
BMW - 7 bin 851
MARTTA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER
Renault Clio – 5 bin 139
Renault Megane – 3 bin 828
Fiat Egea Sedan – 3 bin 703
Toyota Corolla – 3 bin 466
Peugeot 2008 – 3 bin 208
Togg T10X – 3 bin 180
Citroen C4X – 2 bin 850
Fiat Egea Cross – 2 bin 770
Toyota C-HR – 2 bin 738
Nissan Qashqai – 2 bin 261
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