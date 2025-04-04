Türkiye'de en çok satılan otomobiller belli oldu

Haber Merkezi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Mart 2025 verilerine göre, otomobil satışları ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 223 bin 793, hafif ticari araç satışları da yüzde 15,5 düşüşle 52 bin 491 olarak gerçekleşti.

Mart ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı önceki senenin aynı ayına göre yüzde 6,4 daralarak 116 bin 900, aynı dönemde otomobil satışları ise yüzde 5,5 artarak 91 bin 828 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 10,2 büyüyerek 25 bin 72 olarak kayıtlara geçti.

Pazarın yüzde 82,2'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 125 bin 442 ile yüzde 56,1 pay, B segmenti otomobiller 57 bin 861 ile yüzde 25,9 pay aldı.

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 59,7 pay ve 133 bin 512 satışla SUV otomobiller oldu.

EN ÇOK SATAN MARKALAR

2025 genelinde en çok satış yapan 10 marka şu şekilde:

Renault - 27 bin 993

Toyota - 20 bin 757

Fiat - 15 bin 436

Volkswagen - 15 bin 432

Hyundai - 14 bin 960

Peugeot - 14 bin 437

Opel - 9 bin 616

Skoda - 8 bin 388

BYD - 8 bin 211

BMW - 7 bin 851

MARTTA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

Renault Clio – 5 bin 139

Renault Megane – 3 bin 828

Fiat Egea Sedan – 3 bin 703

Toyota Corolla – 3 bin 466

Peugeot 2008 – 3 bin 208

Togg T10X – 3 bin 180

Citroen C4X – 2 bin 850

Fiat Egea Cross – 2 bin 770

Toyota C-HR – 2 bin 738

Nissan Qashqai – 2 bin 261