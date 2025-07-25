Türkiye'de elektrikli araçlar 250 bini aştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 16 milyon 739 bin 977'ye ulaştı.

Karbon salımının daha düşük olması nedeniyle çevre dostu alternatifler arasında öne çıkan elektrikli araçlar, son 10 yılda dikkate değer bir artış gösterdi. Bu yükselişte, şarj istasyonu altyapısındaki gelişmelerin yanı sıra yerli üretim Togg’un piyasaya sürülmesi ve tüketici tercihindeki değişim etkili oldu.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE TARİHİ EŞİK AŞILDI

2015 yılında yalnızca 565 olan trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, Haziran 2025 itibarıyla 265 bin 847'ye çıkarak ilk kez 250 bin eşiğini geçti. Haziran 2024’te bu sayı 122 bin 670 düzeyindeydi. Böylece bir yıllık süreçte yüzde 117’lik artış kaydedildi. Elektrikli otomobillerin toplam araçlar içindeki payı da artarak 2024 sonunda yüzde 1,1 iken Haziran 2025'te yüzde 1,6 oldu.

HİBRİT ARAÇLAR DA YÜKSELİŞTE

Hibrit otomobillere olan ilgi de artarak devam ediyor. İlk kez 2011 yılında yalnızca 23 adet olarak kaydedilen hibrit araç sayısı, 2019'da 13 bin 877’ye ulaştı. 2023 sonunda 222 bin 328 olan sayı, 2024’te 391 bin 296’ya, Haziran 2025 itibarıyla ise 529 bin 765’e yükseldi. Bu artışla birlikte hibrit araçların toplam otomobiller içindeki payı 2024 sonunda yüzde 2,4 iken, geçen ay itibarıyla yüzde 3,2’ye çıktı.