Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller: Temmuz ayı güncel fiyat listesi

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025’in ilk yarısına ilişkin basın bültenini yayımladı.

Buna göre, Türkiye’deki otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 oranında artarak 607 bin 977 adet oldu.

Otomobil satışları ise geçen yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak 488 bin 3 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,3 artarak 119 bin 974 adet olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI NE DURUMDA

Son yıllarda küresel gündemde de büyük pay sahibi olan elektrikli araç satışları Türkiye’de artıyor.

Rapora göre, elektrikli otomobil satışları 85 bin 894 adetle yüzde 17,6 pay sahibi oldu. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 104,3 artarak toplam satışlarda yüzde 13,9 pay sahibi olurken, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları ise yüzde 191,3 artarak yüzde 3,7 pay aldı.

EN UCUZ 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL

Otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşüm hızla devam ederken, Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarında da seçenekler artıyor.

Biz de Temmuz 2025 güncel fiyat listelerine göre, ülkemizde aktif olarak satılan en ucuz elektrikli otomobilleri listeledik.

CITROEN E-C3 – 1 MİLYON 149 BİN 900 TL

CITROEN E-C3 AIRCROSS – 1 MİLYON 327 BİN TL

HYUNDAI INSTER – 1 MİLYON 345 BİN TL

MG4 – 1 MİLYON 379 BİN TL

OPEL CORSA-E – 1 MİLYON 419 BİN TL

BYD DOLPHIN - 1 MİLYON 435 BİN TL

TOGG T10X – 1 MİLYON 440 BİN TL

RENAULT R5 E-TECH – 1 MİLYON 450 BİN TL

PEUGEOT E-208 – 1 MİLYON 632 BİN TL

FIAT 600E – 1 MİLYON 689 BİN 900 TL