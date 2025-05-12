Türkiye'de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller

Haber Merkezi

Türkiye'de otomobil tercihlerinde otomatik vitesli araçların popülaritesi giderek artıyor ve satış rakamları da manuel vitesli araçları geride bırakmış durumda.

Özellikle şehir içi yoğun trafikte büyük bir konfor sunan otomatik vitesli araçlar, sürüş dinamiklerini artıran modern teknolojilerle sürücülerin işini oldukça kolaylaştırıyor.

Geçmişte otomatik viteslerde yaşanan sorunların büyük ölçüde giderilmesi ve yeni nesil şanzımanların sorunsuz kullanımlarıyla dikkat çekmesi de bu tercihte önemli bir etken.

Sürekli debriyaja basma zorunluluğunu ortadan kaldırarak sol ayağı dinlendiren ve tek ayakla aracı kontrol etme imkanı sunan bu teknoloji, sürücü yorgunluğunu da azaltıyor.

EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ SIFIR OTOMOBİL: FIAT TOPOLINO

Türkiye pazarında satılan sıfır kilometre otomatik vitesli otomobiller arasında en uygun fiyatlı model Fiat Topolino oldu.

Kompakt boyutları ve şehir içi kullanım odaklı yapısıyla dikkat çeken Topolino, 510 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bu fiyat, otomatik vites konforuna daha erişilebilir bir şekilde ulaşmak isteyenler için önemli bir seçenek oluşturuyor.

YENİ NESİL OTOMATİK VİTESLER DAHA DAYANIKLI

Eski model yıllarına ait otomatik vitesli araçlarda zaman zaman karşılaşılan arızalar, hem usta bulma hem de parça temini konusunda sorunlara yol açabiliyordu.

Ancak günümüzde gelişen teknoloji sayesinde yeni nesil otomatik vitesli araçlar, doğru ve bilinçli kullanımla birlikte yüz binlerce kilometre boyunca sorunsuz bir şekilde hizmet verebiliyor. Doğru kullanım ve düzenli bakım, şanzıman ömrünü önemli ölçüde uzatıyor.

OTOMATİK VİTESLİ ARAÇ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Otomatik vitesli araçların uzun ömürlü olması için bazı kullanım alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Ani hızlanmalardan ve sert gaz tepkilerinden kaçınmak, vites konumunu (P, R, N, D) çok hızlı değiştirmemek, aracı P (Park) konumuna aldıktan sonra freni bırakıp tüm yükü şanzımana bindirmemek (önce el frenini çekmek) önemlidir.

Ayrıca, aracı sürekli yüksek devirlerde kullanmaktan dolayı oluşabilecek balata ve yağ ısınması ile şanzıman yağını hiç değiştirmeden yıllarca kullanmak gibi durumlar, otomatik vites şanzımanların ömrünü kısaltan başlıca olumsuzluklar arasında yer alıyor.

EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ OTOMOBİLLER

Otomatik vites sıfır otomobillerin en ucuzu Fiat Topolino oldu. Topolino 510 bin 900 liradan satılıyor. Diğer modellerin fiyatları ise şu şekilde:

Alfa Romeo Junior Ibrida - 1 milyon 889 bin TL

Audi A3 Sportback - 2 milyon 541 bin 372 TL

BMW 120 1.5 170 bg M Sport - 2 milyon 974 bin TL

Chery Omoda 5 PRO Intelligent - 2 milyon 100 bin TL

Cupra Born - 1 milyon 925 bin TL

Fiat Topolino - 510 bin 900 TL

Ford Puma SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 ileri Otomatik, Benzin/Hibrit - 1 milyon 765 bin 500 TL

Honda City Executive 1.5L VTEC Benzin Otomatik - 1 milyon 416 bin TL

Yeni Picanto 1.0L 63 PS AMT - 1 milyon 160 bin TL

Mercedes A200 - 2 milyon 944 bin TL

MG4 Comfort - 1 milyon 379 bin TL

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna - 1 milyon 714 bin 500 TL

Opel Corsa Elektrik - 1 milyon 370 bin TL

Peugeot E-208 GT 100kW - 1 milyon 632 bin TL

Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR - 1 milyon 620 bin TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG - 1 milyon 549 bin 900 TL

Toyota Corolla 1.5 Vision Plus MDS - 1 milyon 625 bin TL

Volkswagen Polo 1.0 TSI 95 PS DSG - 1 milyon 919 bin TL

Renault Evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1 milyon 419 bin TL