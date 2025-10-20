Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller belli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,71 artışla 110 bin 302 adede yükseldi.

Eylül ayında otomobil satışları yüzde 26,77 artarak 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 21,66'lık artışla 22 bin 028 adet olarak kaydedildi.

Ekim ayının ilk günlerinde birçok otomobil markası, fiyatları güncelleyerek zam yapmıştı.

EN ÇOK SATAN MODELLER

Otomobil severlerin tercihlerine bakıldığında ise Renault Clio, Ocak-Eylül 2025 döneminde 34 bin 151 adet satışla, en çok satılan otomobiller listesinde birinci sırada yer aldı.

Onu 27 bin 420 adet satışla Tesla Model Y, 26 bin 933 adet ile Renault Megane, 22 bin 131 adet ile TOGG T10X ve 19 bin 534 adet ile BYD Seal U modelleri takip etti.

TÜRKİYE'DE SATILAN EN UCUZ 10 OTOMOBİL

Ekim ayı itibarıyla ülkemizde satılan en ucuz otomobillere baktığımızda, 1 milyon TL altında sadece 1 model olduğunu görüyoruz. Markaların güncel fiyat listelerine göre, en ucuz 10 otomobil şu şekilde:

FIAT EGEA – 1.4 FIRE 95 HP EASY: 999 bin 900 TL

FIAT EGEA CROSS – 1.4 FIRE 95 HP STREET: 1 milyon 134 bin 900 TL

HYUNDAI I10 – 1.2 MPI 79PS JUMP: 1 milyon 148 bin TL

HYUNDAI I20 – 1.2 MPI 79PS JUMP: 1 milyon 256 bin TL

CITROEN E-C3 – 83 KW: 1 milyon 375 bin TL

OPEL CORSA – 1.2 100 HP MT6 EDITION: 1 milyon 376 bin TL

DACIA SANDERO STEPWAY – EXPRESSION TCe 90 AUTO: 1 milyon 420 bin TL

RENAULT CLIO – EVOLUTION 1.0 TCe X-TRONIC: 1 milyon 536 bin TL

HONDA JAZZ – 1.5L HİBRİT OTOMATİK: 1 milyon 695 bin TL

BYD DOLPHIN – 150 KW COMFORT: 1 milyon 699 bin TL

Yerli üretim Fiat Egea’nın modelleri, en uygun fiyatlı araçlar listesinde ilk sıralardaki yerini koruyor. Egea, yılın ilk 9 aylık döneminde 18 bin 323 adet satışla, en çok satanlar listesinde 6. sırada kendine yer buldu.

Türkiye’de en çok satan ilk 5 model dikkate alındığında, sadece Renault Clio en uygun fiyatlı ilk 10 araç listesinde yer aldı.

En çok satan ilk 5’te yer alan diğer modeller, fiyat avantajında ilk 10 listesinde yer almamasına rağmen tüketicinin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam etti.