Türkiye'de yılın 9 ayında en çok satılan otomobiller

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Türkiye otomobil pazarının 2025 yılı ilk dokuz aylık satış verilerini açıkladı.

Bu dönemde en çok satan modeller listesinin zirvesi değişmezken, elektrikli araçların listedeki yükselişi dikkat çekti.

ZİRVEDE RENAULT CLIO VAR

Yılın ilk 9 ayında model bazında satışlarda 34 bin 151 adetle Renault Clio, Türkiye’de en çok satılan otomobil oldu.

İkinci sırada 27 bin 420 adetlik satışla tamamen elektrikli Tesla Model Y yer alırken, 26 bin 933 adetle Renault Megane sedan listeyi üçüncü sırada tamamladı.

Yerli otomobil Togg T10X, satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,8 artırarak en çok satılan otomobiller listesinde dördüncü sıraya yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde T10X, yedinci sırada yer alıyordu.

Listenin ilk 10'unda varlığını sürdüren tamamen elektrikli araçlar, Tesla Model Y ve Togg T10X oldu. En çok satılan beşinci otomobil ise 19 bin 534 adetle BYD Seal U oldu.

OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 10'A YAKIN BÜYÜDÜ

Genel pazar verilerine bakıldığında, ocak-eylül döneminde Türkiye'deki toplam otomobil satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687 adede ulaştı.