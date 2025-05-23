Türkiye'de Yılın Otomobili ödüllerinde tüm adaylar açıklandı

Haber Merkezi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), bu yıl 10'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için finale kalan 7 modelin yanı sıra, diğer kategorilerdeki adayları da açıkladı.

"Yılın Tasarımı", "Yılın İnovatif Projesi", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" kategorilerinde yarışacak adaylar belirlendi.

Otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin seçimleri sonucunda, bu kategorilerde ilk üçe kalan adaylar 1 Haziran'da duyurulacak.

YILIN TASARIMI VE YILIN İNOVATİF PROJESİ ADAYLARI

Bu yılki yarışmanın en heyecanlı geçmesi beklenen "Yılın Tasarımı" kategorisinde; Aston Martin Vanquish, Audi A6 e-tron, BMW 2 Serisi Gran Coupé, Cupra Terramar, Kia EV3, Mercedes-Benz AMG GT, Porsche Macan ve Renault Rafale birincilik için yarışacak.

"Yılın İnovatif Projesi" adayları arasında ise Bosch'un yeni radar sensörü, Chargebot Mobil Şarj Çözümü, Renault Rafale'nin elektrikli saydamlığı değişen tavan özelliği ve Stellantis'in Otonom Sürüş Teknolojisi STLA AutoDrive yer alıyor.

Kazanan adaylar ise 17 Haziran'da düzenlenecek ödül töreninde belli olacak.

YILIN OTOMOBİLİ FİNALİSTLERİ

Öte yandan, Türkiye'de Yılın Otomobili ödülü için finale kalan 7 aday nisan ayında açıklanmıştı. İşte finalistler:

BYD Seal U

Jaecoo 7

Kia EV3

MINI Countryman

Opel Grandland

Peugeot 3008

Renault Duster