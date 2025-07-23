Türkiye'nin katkısı büyük: Stellantis, 2025'in ilk yarısında 74,3 milyar euro net gelir bekliyor

Peugeot, Citroen, Opel ve Fiat gibi markaları bünyesinde barındıran otomotiv devi Stellantis, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal tahminlerini açıkladı.

Şirket, bu dönemde 74,3 milyar euro seviyesinde bir net gelir beklediğini duyurdu.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ BÜYÜK

Şirketin en dikkat çeken büyüme rakamlarından biri, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde sevkiyatların yüzde 30 artması oldu.

Stellantis, bu başarıda Mısır, Cezayir ve Fas'taki olumlu gelişmelerin yanı sıra özellikle Türkiye'deki hacim artışının önemli bir rol oynadığını vurguladı.

YENİ MODELLER ÜRETİMİ ARTIRACAK

Stellantis, Kuzey Amerika ve Avrupa'da piyasaya sürülen yeni önemli modellerle birlikte önümüzdeki dönemde üretimde artış bekliyor.

Ayrıca Citroen C3 ve Fiat Grande Panda gibi modelleri içeren "Smart Car" platformunun sevkiyatları da yılın ikinci çeyreğinde yüzde 45'lik bir artış gösterdi.