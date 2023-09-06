Unutulan konsept otomobiller: Ferrari Modulo Unutulan konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1970 yılında tanıtılan Ferrari Modulo.

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Günümüz otomotiv endüstrisi, sürekli olarak ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarımlara odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Konsept otomobiller, bu ilerlemeyi görsel bir şölene dönüştürüyor ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelecek vadediyor.

Unutulan konsept otomobiller serimizin altıncı bölümünde, Ferrari Modulo modeline yakından bakacağız.

Bölüm 6: Ferrari Modulo

Tam adıyla Ferrari 512S Modulo, İtalyan Pininfarina'dan Paolo Martin tarafından tasarlanan ve 1970 Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılan konsept bir spor otomobildi.

Modulo, otomobilin kabinine girişe izin verecek şekilde öne doğru kayan kanopi tarzı cam tavana sahip, son derece alçak ve kama şeklinde bir gövdeyle tanıtıldı.

Dört tekerleğin tamamı kısmen kaplanan model, 550 bg (410 kW) Ferrari V12 motorundan güç alıyordu ve saatte 345 km'lik bir hıza ulaşabiliyordu.

Modulo başlangıçta Ferrari 512S olarak üretildi. Testin ardından motor ve şanzıman çıkarıldı ve şasi sökülerek bir gösteri arabası yapması için Pininfarina'ya verildi.

Gösteri arabası 1970 Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı ve başlangıçta siyaha boyandı, ancak daha sonra yeniden beyaz rengi aldı.

Modulo eleştirmenler tarafından iyi karşılandı ve tasarımıyla 22 ödül kazandı. 2014 yılında Pininfarina, Modulo'yu Amerikalı girişimci ve otomotiv meraklısı James Glickenhaus'a sattı ve o da onu tam çalışır duruma getirdi.

Belki de tarihin en fütüristik görünümlü Ferrari'si olan Modulo'nun başlangıçta sadece gösteri arabası olması amaçlanmıştı.

Ancak otomobil, ilk görünümünden 40 yıl sonra restore edildi ve ilk kez 2018'de yollara çıktı.