Üretilen ilk Corvette ZR1, 3.7 milyon dolara satıldı

Haber Merkezi

Chevrolet ve Barrett-Jackson arasında geleneksel hale gelen ilk üretilen Corvette ZR1 müzayedesi, bu yıl da büyük bir ilgi gördü.

18-26 Ocak tarihleri arasında Scottsdale'de düzenlenen Barrett-Jackson etkinliğinde ilk üretilen Corvette ZR1, 3.7 milyon dolara satıldı.

RİCK HENDRİCK YİNE KAZANDI

Müzayedeyi kazanan, NASCAR efsanesi Rick Hendrick oldu. Hendrick, daha önce de ilk üretilen C8, Z06, üstü açılabilir Z06 ve E-Ray modellerini satın almıştı. Yeni ZR1 ile birlikte Hendrick'in koleksiyonu daha da değerli hale geldi.

GELİR HAYıR KURUMLARINA GİDECEK

Chevrolet, müzayededen elde edilen geliri hayır kurumlarına bağışlayacak. Hendrick de bu sayede hem eşsiz bir araca sahip oldu hem de hayır işlerine katkıda bulundu.

ZR1, ŞİMDİYE KADARKİ EN GÜÇLÜ CORVETTE

ZR1, şimdiye kadarki en hızlı, en çevik ve en güçlü Corvette olarak performans tutkunlarını heyecanlandırıyor.

375 km/s hıza ulaşabilen ZR1, Nürburgring'de tur zamanı rekoru kırması bekleniyor.