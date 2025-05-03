Üretimden kaldırılmıştı: Ford Fiesta elektrikli olarak geri dönebilir

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Otomotiv dünyasının ikonik modellerinden Ford Fiesta, Volkswagen'in yardımıyla küllerinden yeniden doğabilir.

Üretimi Temmuz 2023'te Almanya'nın Köln kentindeki fabrikada sona eren efsane modelin, iki marka arasındaki başarılı elektrikli araç (EV) iş birliğinin ardından geri dönebileceği yönünde spekülasyonlar yapılıyor.

Ford'un elektrikli Explorer ve Capri modellerinde VW'nin ID.4 ve ID.5 platformlarını kullanmasına olanak tanıyan mevcut anlaşmanın başarısı, bu sürpriz geri dönüş ihtimalini güçlendiriyor.

VOLKSWAGEN YÖNETİCİSİNDEN YEŞİL IŞIK

Henüz hiçbir şey doğrulanmamış olsa da Volkswagen'in satış ve pazarlama başkanı Martin Sander (eski bir Ford Avrupa çalışanı), Auto Express'e özel yaptığı açıklamada mevcut iş birliğini "çok, çok, çok başarılı" olarak nitelendirdi.

Sander, gelecekte teknolojiyi (platformları) tekrar paylaşma fırsatlarını göz ardı etmek istemediğini belirtti.

Bu durum, VW'nin ID.1 ve ID.2 modellerine temel oluşturacak kısaltılmış MEB Entry platformu üzerine yeni bir Ford Fiesta neslinin inşa edilmesi olasılığını gündeme getiriyor.

Böyle bir iş birliği, elektrikli Fiesta'nın yaklaşık 450 km'ye (280 mil) varan menzile ve 125 kW DC hızlı şarj imkanına sahip olmasını sağlayabilir.

Ford, Puma modeliyle Avrupa'da satış başarısını sürdürse de artan fiyatlar nedeniyle eski uygun fiyatlı giriş noktası konumunu bir miktar kaybetti.