Uygun fiyatlı Model Y, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak: Tesla'dan açıklama var

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki potansiyel müşterileri için heyecan verici bir açıklama yaptı.
Tesla Europe & Middle East isimli X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan duyuruyla, Türkiye'de büyük ilgi gören ve yüzde 10 ÖTV dilimine giren uygun fiyatlı Model Y versiyonunun envantere ekleneceği yeni tarihler netleşti.
UYGUN FİYATLI MODEL Y İÇİN YENİ TARİHLER
Tesla'nın açıklamasına göre, ilk partisi dakikalar içinde tükenen uygun fiyatlı Model Y'ler için belirlenen satış envanter ekleme tarih ve saatleri şu şekilde:
7 Mayıs saat 18:00
9 Mayıs saat 18:00
14 Mayıs saat 18:00
Tesla, bu tarihleri önceden paylaşarak satın alma planlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Marka, ilk aşamada sınırlı sayıda aracı envantere eklemiş ve bu araçlar yoğun talep nedeniyle hızla tükenmişti.
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