Uygun fiyatlı Model Y, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak: Tesla'dan açıklama var

Haber Merkezi

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Türkiye'deki potansiyel müşterileri için heyecan verici bir açıklama yaptı.

Tesla Europe & Middle East isimli X (eski adıyla Twitter) hesabından yapılan duyuruyla, Türkiye'de büyük ilgi gören ve yüzde 10 ÖTV dilimine giren uygun fiyatlı Model Y versiyonunun envantere ekleneceği yeni tarihler netleşti.

UYGUN FİYATLI MODEL Y İÇİN YENİ TARİHLER

Tesla'nın açıklamasına göre, ilk partisi dakikalar içinde tükenen uygun fiyatlı Model Y'ler için belirlenen satış envanter ekleme tarih ve saatleri şu şekilde:

7 Mayıs saat 18:00

9 Mayıs saat 18:00

14 Mayıs saat 18:00

Tesla, bu tarihleri önceden paylaşarak satın alma planlamasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Marka, ilk aşamada sınırlı sayıda aracı envantere eklemiş ve bu araçlar yoğun talep nedeniyle hızla tükenmişti.