Uygun fiyatlı olması beklenen yeni Tesla Model Y'nin Türkiye fiyatı ortaya çıktı

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla'nın yenilenen Model Y'si, Türkiye'deki otomobil tutkunları tarafından heyecanla bekleniyordu.

Özellikle aracın daha uygun fiyatlı olması beklenen versiyonlarının seri üretime geçmesi, Türkiye'deki Tesla hayranlarının beklentisini artırmıştı. Henüz resmi siparişler başlamasa da sosyal medyadaki paylaşımlar kafaları karıştırdı.

Tesla Türkiye'nin envanter sayfasına kısa süreliğine de olsa uygun fiyatlı yeni Tesla Model Y modellerinin eklendiği görüldü.

Bu durum, araçların Türkiye fiyatlarının ne olacağına dair ilk ipuçlarını verdi, ancak bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

KISA SÜRELİĞİNE GÖRÜNEN TESLA MODEL Y FİYATI

Mikroblog platformu X'teki Tesla Owners Türkiye hesabının tespitine göre, arkadan itişli ve giriş seviyesi olması beklenen yeni Tesla Model Y, envanterde yaklaşık 2 milyon 776 bin 896 TL gibi bir fiyatla listelendi. Ancak bu listeleme, yayınlandıktan çok kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Listelemenin kaldırılma nedeninin sayfadaki bir hatadan mı yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığı henüz bilinmiyor. Bu durum, belirtilen fiyatın nihai fiyat olup olmadığı konusunda belirsizlik yarattı.

Türkiye'deki genel beklenti, yeni ve daha uygun fiyatlı Tesla Model Y versiyonunun, elektrikli araçlar için geçerli olan yüzde 10'luk Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) diliminde yer alması yönündeydi. Bu durum, aracın daha rekabetçi bir fiyata sahip olmasını sağlayacaktı.

Ancak kısa süreliğine envantere giren modelin detaylarında yüzde 60'lık ÖTV diliminden bahsedildiği iddia edildi.

Bu durum, hem görünen fiyatın beklenenden yüksek olmasına neden oldu hem de listelemede bir hata olabileceği düşüncesini güçlendirdi.

TESLA TÜRKİYE YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu kafa karışıklığının ardından Tesla Türkiye'nin satışlarından sorumlu üst düzey yöneticilerinden Berk Tezveren, kişisel X hesabından bir açıklama yaptı.

Tezveren, merakla beklenen uygun fiyatlı yeni Tesla Model Y'nin bugün, yani 25 Nisan Cuma günü, saat 17:00 itibarıyla resmi olarak Tesla Türkiye envanterine ekleneceğini duyurdu.

Bu açıklama, kısa süreliğine görünen fiyatın ve ÖTV oranının hatalı olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Yeni Tesla Model Y'nin Türkiye'deki kesin fiyatı ve ÖTV durumu, bugün saat 17.00'deki resmi listeleme ile netlik kazanacak.