Uzun zamandır beklenen BMW M5 Touring tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri BMW, uzun zamandır beklenen M5 Touring'in örtüsünü kaldırdı. Otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

Haber Merkezi

BMW, uzun zamandır beklenen M5 Touring modelini nihayet tüm dünyayla paylaştı.

Şık tasarımı, güçlü motoru ve sürüş keyfiyle dikkat çeken yeni M5 Touring, hem performans tutkunlarını hem de pratiklik arayanları memnun edecek.

BMW M5 TOURING NELER SUNUYOR

Katlanabilir arka koltuklar sayesinde M5 sedana göre çok daha pratik bir model olan BMW M5 Touring, 500 litre bagaj alanı sunuyor.

Touring, teknik detaylar olarak M5 Sedan ile tamamen aynı. Bu da 727 bg ve 1000 Nm üreten bir "M Hibrit" motordan güç aldığı anlamına geliyor.

G99 kodlu M5 Touring, bu güç değerleri sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3.6 saniyede tamamlıyor ve 200 km/s hıza ulaşması ise sadece 11.1 saniye sürüyor.

305 km/s maksimum hıza ulaşabile otomobil, elektrikli sürüşte 67 km menzil kat edebiliyor.

BMW M5 TOURING FİYATI

M3 Touring'in olağanüstü başarısından cesaret alan BMW, M5 Touring modelini 146 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu.