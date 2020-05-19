Volkswagen, düşük talep nedeniyle işçi çıkarmaya başladı

Volkswagen, piyasada yeni araçlara olan talebin azalmasını gerekçe göstererek Poznan fabrikasında 450 işçiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, fabrikalarını kapatmak zorunda kalmıştı.

Her ne kadar üreticiler fabrikaları yeniden açıp üretime devam etse de bu sefer de düşük talep sorun yaratmaya başladı.

Alman otomobil devi Volkswagen, Polonya’nın Poznan kentinde bulunan fabrikasında 450 işçiyi işten çıkaracağını duyurdu.

NEDENİ DÜŞÜK TALEP

Volkswagen Poznan Direktörü Jens Ocksen açıklamasında, işten çıkarma kararından yeni araçlara olan talepte düşüş yaşanmasının etkili olduğunu belirterek, “Dünya genelinde devam eden Covid-19 pandemisi ve zor ekonomik koşullar piyasada belirsizliğe ve Volkswagen Poznan’ın ürünlerine olan talepte ciddi düşüşe yol açmıştır.

Küresel durum hiçbir aldanmaya yer bırakmamaktadır. Koronavirüs pandemisi her kıtada ciddi kayıplara yol açmıştır. Bu durumun sonuçları firmamızca da net bir şekilde hissedilmektedir.” ifadelerini kullandı.

2021 yılının sonuna kadar 450 işçinin işten çıkarılacağının bildirildiği açıklamada, işine son verilecek kişilerin büyük oranda geçici iş sözleşmesiyle çalışan işçiler olacağı ifade edildi.

27 NİSAN'DA ÜRETİME BAŞLAMIŞTI

Koronavirüs salgını nedeniyle üretimi askıya alan Volkswagen Poznan Fabrikası 27 Nisan’da tek vardiya olarak üretime yeniden başlamıştı.

10 bin işçinin istihdam edildiğini Volkswagen Poznan fabrikası, Polonya’nın Wielkopolska bölgesindeki en büyük işveren konumunda bulunuyor.