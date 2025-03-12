Volkswagen Grubu’nun faaliyet karı geçen yıl yüzde 15 düştü

Haber Merkezi

Volkswagen Grubu, 2024 yılına dair mali sonuçlarını açıkladı ve rakipleriyle rekabetin giderek arttığı otomotiv sektöründe kârının önemli ölçüde azaldığını duyurdu.

Açıklanan verilere göre, şirketin faaliyet kârı yüzde 15, net kârı ise yüzde 31 oranında düştü. Özellikle Çin pazarındaki zorlu rekabet koşulları ve yeniden yapılandırma süreçlerinin getirdiği yüksek maliyetler, bu düşüşte büyük rol oynadı.

ÇİN PAZARINDAKİ ZORLUKLAR VE YENİDEN YAPILANDIRMA MALİYETLERİ

Volkswagen'in karşılaştığı zorlukların başında, Çin pazarındaki yerel üreticilerle artan rekabet geliyor. Elektrikli araçlar segmentindeki hızlı gelişmeler ve yerel markaların yükselişi, Volkswagen'in pazardaki konumunu zorlaştırdı.

SATIŞLARDA VE KÂR MARJINDA DÜŞÜŞ

Grubun satış gelirleri 2024'te yüzde 0,7 artışla 324,65 milyar euroya yükseldi ancak faaliyet kârı yüzde 15,4 azalışla 19,06 milyar euroya geriledi.

Net kar ise yüzde 31 düşüşle 12,4 milyar euro olarak açıklandı. Şirketin kâr marjı da yüzde 7'den yüzde 5,9'a düştü.

Ayrıca, araç teslimatları da yüzde 3,11 azalarak 9,037 milyona geriledi. Bu düşüşler, Volkswagen'in kârlılık ve pazar payı açısından zor bir dönemden geçtiğini gösteriyor