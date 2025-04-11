Volkswagen, ilk çeyrek satış rakamlarını açıkladı

AA & Ensonhaber

Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin satış rakamlarını açıkladı.

Şirketin genel satışlarında küçük bir artış yaşanırken, Avrupa ve ABD pazarlarındaki büyüme dikkat çekti.

Ancak Çin pazarındaki düşüş, Volkswagen'in gelecekteki stratejileri açısından önemli bir soru işareti yarattı.

KÜRESEL SATIŞLARDA YÜZDE 1,4'LÜK ARTIŞ

Volkswagen Grubu, Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche gibi önemli markaları bünyesinde barındırıyor.

Şirketin açıkladığı verilere göre, 2025 yılının Ocak-Mart döneminde gerçekleşen satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,4 artarak 2 milyon 128 bin 900 adede ulaştı.

Grubun ana markası olan Volkswagen'in araç satışları ise yüzde 5,1'lik bir artışla 1 milyon 134 bin 200 adede yükseldi.

ÇİN PAZARINDA YÜZDE 7,1'LİK DÜŞÜŞ VAR

Volkswagen'in en büyük satış pazarı olan Çin'deki araç teslimatlarında yaşanan yüzde 7,1'lik düşüş, şirketin genel performansını olumsuz etkileyen önemli bir faktör oldu.

Bu düşüş, 644 milyon 100 adetlik bir kayba yol açtı. Çin pazarındaki bu zayıflama, Alman üreticinin bu pazardaki rekabet gücünü ve stratejilerini yeniden değerlendirmesine neden olabilir.

Volkswagen, Çin pazarındaki zorluklara rağmen, Avrupa ve ABD pazarlarında önemli başarılar elde etti.

Avrupa'daki satışlar yüzde 3,7 artarken, ABD pazarındaki artış yüzde 6,2 olarak gerçekleşti.