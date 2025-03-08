Volkswagen kötü satışlar nedeniyle bir bayisine dava açtı

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Volkswagen Amerika (VWoA), New York'taki Prestige Imports bayisine karşı açtığı dava ile otomotiv dünyasını sarstı.

İddialara göre, bayinin 2011 yılından bu yana sergilediği düşük satış performansı, Volkswagen'e yaklaşık 1.500 araçlık bir kayıp yaşattı.

Şirket, bu durumun sözleşme ihlali olduğunu savunarak, bayilik anlaşmasının sonlandırılmasını talep ediyor.

SATIŞ PERFORMANSINDAKİ DÜŞÜŞ VE İHTAR SÜREÇLERİ

VWoA, ilk olarak 2010 yılında Prestige Imports ile düşük satış rakamları nedeniyle iletişime geçti.

15 Ağustos 2011'de resmi bir "Temerrüt Bildirimi" gönderilerek, bayiye satışlarını artırması için süre tanındı. Ancak, bayinin performansı beklenen düzeye ulaşmayınca, VWoA süreyi birkaç kez uzattı.

Buna rağmen, 2023 yılına gelindiğinde, Volkswagen yönetimi, bayinin "kabul edilemez sonuçlarından" dolayı yeni bir ihtarname gönderdi ve 30 Eylül 2024'e kadar ek süre tanıdı.

Fakat, Prestige Imports'un bu süre zarfında da iyileşme göstermediği ve hatta 2024 yılında Volkswagen araçlarının reklamına hiç harcama yapmadığı iddia ediliyor.

HUKUKİ SÜREÇ VE İDDİALAR

VWoA, mahkemeye sunduğu dilekçede, Prestige Imports'un uzun süredir devam eden yetersiz satış performansının, sadece sözleşme ihlali değil, aynı zamanda New York yasalarına göre bayilik feshini haklı kılan bir sebep olduğunu belirtti.

Şirket, bayinin Volkswagen markasına zarar verdiğini ve bu durumun düzeltilmesi gerektiğini vurguluyor.

Prestige Imports ise, dava hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Volkswagen ise devam eden bir dava olduğu için yorum yapmaktan kaçındı.