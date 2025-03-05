Volkswagen, yeni SUV modeli Tera'yı duyurdu

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Otomotiv sektöründe hareketlilik devam ederken Volkswagen, SUV ailesini genişletmeye devam ediyor.

Şirket, Güney Amerika pazarı için yeni modeli Tera'yı tanıttı. Kompakt SUV segmentinde yer alacak olan Tera, özellikle Brezilya ve Arjantin pazarlarında rekabet edecek. Volkswagen Tera, markanın SUV atağının en yeni üyesi olarak dikkat çekiyor.

TASARIM VE DIŞ GÖRÜNÜM

Volkswagen Tera, küçültülmüş bir Tiguan'ı andıran tasarımıyla dikkat çekiyor. Ancak, tasarım ekibi arka camın altına "Beetle, Gol ve Tera" siluetlerini entegre ederek araca özgün bir dokunuş katmış durumda.

Üst donanım seviyelerinde sunulan iki tonlu jantlar ve kontrast oluşturan siyah tavan, aracın şıklığını artırıyor. Ancak, Volkswagen'in yeni modellerinde görmeye alıştığımız LED ışık çubukları bu modelde yer almıyor. Volkswagen Tera tasarımı, markanın modern çizgisini yansıtıyor.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE PERFORMANS

Volkswagen Tera, fiyat ve boyut olarak Taigo ve T-Cross modellerinin altında konumlandırılıyor.

Aracın teknik verileri henüz açıklanmamış olsa da MQB A0 platformunu kullanacağı ve Polo'nun crossover versiyonu olacağı tahmin ediliyor.

Güç ünitesi olarak, 116 beygir güç ve 165 Nm tork üreten 1.0 litrelik üç silindirli turboşarjlı benzinli motorun (170 TSI) kullanılması bekleniyor.

Lansman sırasında 6 ileri otomatik şanzıman sergilenmiş olsa da fiyatı daha rekabetçi hale getirmek için manuel şanzımanlı bir versiyonun da sunulabileceği belirtiliyor.

Volkswagen Tera motor seçenekleri, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlanıyor.

İÇ MEKAN VE KONFOR

Volkswagen Tera'nın iç mekanı da dış tasarım gibi sade ve işlevsel bir yapıya sahip. Klima ayarları için ayrı bir kontrol panelinin bulunması, kullanıcıların kolayca ayar yapabilmesini sağlıyor.

Direksiyon simidindeki fiziksel düğmeler ve gerçek bir el freni, aracın klasik ve kullanışlı bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Volkswagen Tera iç mekan, konfor ve işlevselliği bir arada sunuyor.

Volkswagen Tera, Mayıs 2025'te Brezilya pazarında satışa sunulacak ve Fiat Pulse, Citroën Basalt ve Renault Kardian gibi modellerle rekabet edecek.

Ancak, bu modelin Güney Amerika dışındaki pazarlara gelmesi beklenmiyor.