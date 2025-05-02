Volkswagen'in ilk çeyrek karı yüzde 37 düştü

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Alman otomotiv devi Volkswagen Grubu, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Grubun (Audi, Bugatti, Seat, Skoda, Porsche gibi markalar) faaliyet kârı, artan satış gelirlerine rağmen geçen yılın aynı dönemine göre sert bir düşüş yaşadı.

FİNANSAL SONUÇLAR

Volkswagen Grubu'nun satış geliri, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,8 artarak 77,6 milyar euroya yükseldi.

Ancak faaliyet kârı yüzde 37 azalışla 2,9 milyar euroya, net kârı ise yüzde 40,6 düşüşle 2,2 milyar euroya geriledi.

Şirketin vergi öncesi kârı yüzde 40 düşüşle 3,1 milyar euroya inerken, kâr marjı da yüzde 6'dan yüzde 3,7'ye düştü.

KÂR DÜŞÜŞÜNÜN NEDENLERİ

Faaliyet kârındaki bu belirgin düşüşte birden fazla faktör etkili oldu. Çin pazarında zayıflayan talep, Avrupa'daki fabrikalarda artan maliyetler ve kapasite fazlalığı önemli rol oynadı.

Ayrıca, yeniden yapılandırma maliyetleri, elektrikli araçlar için artan batarya giderleri ve Çin'deki satışların genel düşüşü de kârlılığı olumsuz etkiledi.