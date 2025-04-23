Volkswagen'in üç yeni konsept otomobili üretime hazır

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Alman otomotiv devi Volkswagen, 2024 Pekin Otomobil Fuarı'nda tanıttığı ID. Code konseptinin ardından, yalnızca Volkswagen Çin pazarına yönelik modeller geliştirmeye devam ediyor.

Marka, 2025 Şanghay Otomobil Fuarı'nda adeta yarın üretime girebilecekmiş gibi duran üç yeni konseptiyle gövde gösterisi yaptı.

ID. Aura, ID. Era ve ID. Evo adını taşıyan bu konseptler, FAW, SAIC ve VW Anhui ortak girişimleri kapsamında geliştirildi.

İki SUV ve bir sedandan oluşan bu üç araç, özellikle Volkswagen Çin pazarı için tasarlanmış yeni nesil akıllı elektrikli araçların bir ön izlemesini sunuyor.

GELİŞMİŞ SÜRÜŞ DESTEK SİSTEMLERİ VE BÖLGEYE ÖZEL TASARIM

Volkswagen'in açıklamalarına göre, bu üç konseptten türetilecek tüm yeni üretim modelleri, gelişmiş otonom sürüş yetenekleri için yapay zeka tabanlı sistemlerle donatılacak.

Şirket, 2026 yılına kadar Seviye 2+ otonom sürüş seviyesine ulaşmayı hedefliyor; bu seviye bazı durumlarda eller serbest sürüş, bağımsız sollama, dönüş yapma ve trafiğe katılma yeteneklerini içeriyor, ancak sürücünün dikkatini yoldan ayırmamasını gerektiriyor.

Yeni teknolojilere ek olarak, üç konsept de Volkswagen Çin müşterilerinin beğenilerini yansıtacak şekilde özel olarak tasarlandı.

Bu, malzeme kalitesine verilen önem, arka yolcular için geniş baş mesafesi ve uzun dingil mesafesi gibi detayları içeriyor; tıpkı Volkswagen Çin pazarı için özel olarak üretilen Tiguan L Pro modelinde olduğu gibi.

ID. ERA, ID. EVO VE ID. AURA

Alfabetik sırayla ilk konsept olan ID. Era, SAIC Volkswagen tarafından üretildi. Bu, bataryası için menzil artırıcı görevi gören bir içten yanmalı motora sahip (seri hibrit) büyük, üç sıralı bir elektrikli SUV.

Volkswagen, ID. Era'nın motor çalışırken toplamda yaklaşık 1000 km menzile sahip olduğunu belirtiyor; sadece batarya ile menzili ise yaklaşık 300 km.blosuz güncelleme

Son konsept ise FAW-Volkswagen mühendislerinin imzasını taşıyan kompakt sedan ID. Aura. Bölgesel elektronik mimariye sahip yeni Kompakt Ana Platform'u (CMP) kullanan ilk model olan ID. Aura, yuvarlak hatlı bir tasarımı akıllı özellikler ve akıllı telefondan ilham alan bir bilgi-eğlence arayüzü ile birleştiriyor.

Ayrıca, araç fonksiyonlarının doğal kontrolü için insansı bir yapay zeka asistanı da barındırıyor.

Volkswagen, bu modelleri tasarlarken ve geliştirirken Volkswagen Çin müşterilerinin ihtiyaçlarını ön planda tuttu.

Şirketin tasarım başkanı Andreas Mindt'e göre, daha önce tanıtılan ID. Code konsepti, bu yeni konseptlerin tasarım dilinin başlangıç noktası oldu ve her araç üç ortak girişimdeki tasarımcıların elinde bağımsız olarak geliştirildi.

Volkswagen Çin Teknoloji Merkezi CEO'su Thomas Ulbrich, şirketin gelecekteki üretim araçlarını 34 aylık bir zaman diliminde piyasaya sürerek "Çin hızı"nı benimsediğini belirtti.