Volvo CEO'su görevinden alındı: İşte yeni yönetici

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Volvo Cars, CEO'su Jim Rowan'ı görevden alma kararı aldı. İsveçli üreticinin yönetim kurulu, Rowan'ın üç yıldır sürdürdüğü görevine son verme kararı alarak, koltuğu eski CEO Hakan Samuelsson'a devretti.

Samuelsson, iki yıl süreyle geçici CEO olarak görev yapacak ve bu süreçte Volvo, uzun vadede başarı getirecek yeni bir CEO arayışına girecek.

JIM ROWAN'IN BAŞARISI

Jim Rowan'ın görevden alınması, otomotiv sektöründe büyük bir sürpriz olarak karşılandı. Çünkü Rowan'ın liderliğinde Volvo satışları önemli ölçüde artış gösterdi.

Hatta Volvo, geçtiğimiz yıl rekor satış rakamlarına ulaşarak en yüksek kar marjını elde etti. Bu başarılı tabloya rağmen, Volvo Cars'tan yapılan açıklamada, değişimin gerekli olduğu belirtildi.

Şirket, bu dönemin hem Volvo Cars hem de otomotiv endüstrisi için kritik bir zaman dilimi olduğunu ve endüstri deneyimine, Volvo hakkında derin bir bilgiye ve zorlu durumlarda liderlik yeteneğini kanıtlamış bir lidere ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Görevine tekrar dönen Hakan Samuelsson, 2012-2022 yılları arasında Volvo'nun CEO'luğunu yapmıştı.

Samuelsson, XC90, S60 ve S90 gibi ikonik modellerin geliştirilmesine öncülük etmişti. 2024 yılında Polestar'ın da başına geçen Samuelsson'un, Volvo'yu içinde bulunduğu zorlu süreçten başarıyla çıkaracağı öngörülüyor.

Volvo'nun yönetim kurulu, Samuelsson'un deneyimi ve liderlik yeteneklerine duydukları güveni vurgulayarak, bu kritik dönemde doğru kararı verdiklerini belirtiyor.