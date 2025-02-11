Volvo duyurdu: Şarj edilebilir yeni modeller yolda

Haber Merkezi

2024 yılı, Volvo için üst üste rekor kırdığı ikinci yıl oldu. Şirket, 763 bin 389 otomobil satarak bir önceki yıla göre yüzde 8'lik bir artış kaydetti.

Ancak, Volvo yönetimi "zorlu pazar koşulları nedeniyle çalkantılı bir 2025" yılına hazırlandıklarını belirtiyor.

Bu nedenle, rekabet avantajını korumak için yenilenen ürünler ve model gamına yapılan eklemeler de dahil olmak üzere yeni bir strateji belirlendi.

ELEKTRİKLİ MODEL HAMLESİ

Geçtiğimiz yılın raporlarının yayınlanmasının ardından düzenlenen konferansta, Volvo Başkanı ve CEO'su Jim Rowan, şirketin gelecek planları hakkında önemli bilgiler verdi.

Rowan, en küçük elektrikli crossover'larının sağlam bir versiyonu olan EX30 Cross Country modelinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Ayrıca, bu yıl ilk elektrikli sedanları ES90'ı piyasaya süreceklerini açıkladı. Çin pazarı için uzun elektrikli menzile sahip bir şarj edilebilir hibrit model hazırlanırken, mevcut iki model de yenilenecek.

EX60 VE YENİ SPA3 MODELLERİ GELİYOR

EX60 modeli bu yıl satışa sunulmayacak. Ancak prototipleri 2025 yılında test edilecek. Markanın SPA3 platformundaki ilk elektrikli modeli olarak 2026'da piyasaya çıkacak olan EX60, lüks markanın "maliyette önemli bir düşüş" elde etmesini sağlayacak.

Rowan, yeni EX60'ın marka için bir "oyun değiştirici" olacağını ve SPA3 tabanlı iki ek modelin daha geliştirildiğini açıkladı.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİTLERE ODAKLANACAK

Volvo, tamamen elektrikli otomobillere geçiş hedefini 2030 yılına erteleyerek şarj edilebilir hibrit modellere odaklanmaya devam ediyor.

Konferans sırasında hafif hibrit otomobillerden de bahsedildi. Kısa bir süre önce, içten yanmalı XC90'ın talep olduğu sürece üretileceği açıklanmıştı. Bu yıl 10 yaşına giren büyük SUV, 2024'te ikinci bir makyaj geçirdi ve uzun süre daha piyasada kalmayı hedefliyor.