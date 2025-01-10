Volvo Türkiye, 2024'te kendi satış rekorunu kırdı

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Volvo Car Türkiye, 2024 yılında tarihi bir satış başarısı elde etti. Şirket, 13 bin 024 araç satışı gerçekleştirerek hem genel pazardaki hem de premium segmentteki payını artırdı.

ŞARJ EDİLEBİLİR OTOMOBİL SATIŞLARINDA ARTIŞ

Volvo Car Türkiye, 2024 yılında 5 bin 211 adet şarj edilebilir otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, toplam satışların yüzde 40'ını oluşturuyor ve bir önceki yıla göre önemli bir artışı temsil ediyor.

PREMIUM SEGMENTTE LİDERLİK

Volvo, premium segmentte Plug-in Hybrid araç satışlarında 2 bin 810 adetle liderliğini korudu. SUV segmentinde ise 10 bin 007 adetlik satışla yüzde 22,85 pazar payına ulaştı.

2025 HEDEFLERİ

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu, 2025 yılında yenilenen XC90 ve tamamen elektrikli EX30 modellerini Türkiye pazarına sunacaklarını açıkladı.

Emiroğlu, "Elektrifikasyon odaklı büyüme hedefleriyle SUV segmentindeki güçlü konumumuzu korumayı amaçlıyoruz." dedi.