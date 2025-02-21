Volvo'nun yeni elektrikli otomobili Nvidia'dan güç alacak

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Volvo, yeni elektrikli otomobili ES90'da NVIDIA'nın süper bilgisayar teknolojisini kullanacak.

Bu iş birliği, ES90'ın saniyede 508 trilyon işlem yapabilmesini ve gelişmiş yapay zeka destekli özelliklere sahip olmasını sağlayacak.

NVIDIA DRIVE AGX ORİN

ES90, çift NVIDIA Drive AGX Orin süper bilgisayarıyla donatılacak. Bu, Volvo'nun bugüne kadar ürettiği en güçlü bilgi işlem kapasitesine sahip araç olacak.

ES90, Volvo'nun yeni teknoloji platformu Superset üzerine inşa edilecek. Bu platform, yapay zeka, otonom sürüş ve güvenlik gibi alanlarda gelişmiş özellikler sunacak.

PERFORMANS

NVIDIA Orin çipi sayesinde ES90, saniyede 508 trilyon işlem (TOPS) gerçekleştirebilecek.

Bu, yapay zeka destekli güvenlik sistemleri, gelişmiş sensörler ve pil yönetimi gibi kritik fonksiyonların verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

ÖNCEKİ NESLE GÖRE 8 KAT DAHA HIZLI

Orin çipi, önceki nesil NVIDIA Xavier bilgisayarına göre 8 kat daha fazla işlem gücü sunuyor.

Bu da otonom sürüş ve güvenlik teknolojilerinin geliştirilmesinde önemli bir avantaj sağlayacak.