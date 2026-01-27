Volvo'nun yeni hibrit SUV modeli XC70, gelecek yıl Avrupa'da olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Station wagon karoserinden SUV formuna geçiş yapan yeni Volvo XC70, Çin pazarının ardından Avrupa'ya gelmeye hazırlanıyor.

Volvo İtalya CEO'su Michele Crisci, EX60 modelinin tanıtımı sırasında yaptığı açıklamada aracın muhtemelen önümüzdeki yıl Avrupa'da olacağını belirtti.

ETKİLEYİCİ MENZİL VE HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Şarj edilebilir hibrit bir yapıya sahip olan yeni model, elektrikli sürüş önceliğiyle toplamda 1.200 km'lik bir menzil vadediyor.

Araç, 60 litrelik benzin deposu ve yüksek kapasiteli bataryası sayesinde sadece elektrik modunda 212 km yol kat edebiliyor.

GÜÇ SEÇENEKLERİ

Yeni XC70, arkadan itişli versiyonunda 318 beygir güç sunarken, dört tekerlekten çekişli modelinde çift elektrik motoruyla gücünü 462 beygire çıkarıyor.

1.5 litrelik turbo benzinli motorla desteklenen sistemde, versiyona göre 21,2 kWh veya 39,6 kWh kapasiteli LFP bataryalar kullanılıyor.

XC60 modelinden 11 cm daha uzun olan 4,81 metrelik bu yeni SUV, markanın popüler station wagon geçmişini modern bir çizgiye taşıyor.

Aracın iç mekanında ise Volvo'nun güncel tasarım anlayışını yansıtan minimalist detaylar ve geniş bir yaşam alanı var.