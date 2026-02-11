Waymo'nun sürücüsüz taksisi 10 yaşındaki çocuğa çarptı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kaliforniya'nın Santa Monica bölgesinde hizmet veren bir Waymo robotaksi, geçtiğimiz hafta 10 yaşındaki bir kız çocuğuna çarptı.

Google'ın sahibi olduğu teknoloji şirketi, kazanın oluş şekline ve otonom sistemin milisaniyelik tepkilerine dair detaylı bir rapor yayınladı.

Şirketin açıklamasına göre kaza, çocuğun park halindeki büyük bir SUV aracın arkasından aniden yola fırlaması sonucu meydana geldi.

Waymo'nun sensörleri yayayı görüş alanına girer girmez tespit ederek derhal acil durum frenini devreye soktu.

HIZI CİDDİ ORANDA DÜŞÜRDÜ

Robotaksi, çarpışma gerçekleşmeden hemen önce hızını 27 km/sa seviyesinden 9 km/sa altına indirmeyi başardı.

Yapılan simülasyonlara göre, aynı durumda dikkatli bir insan sürücü frene bastığında aracı ancak 22 km/sa hıza düşürebilecekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILIYOR

Çarpışmanın etkisiyle yere düşen çocuk kısa sürede ayağa kalkarken, araç içi sistemler otomatik olarak 911 acil yardım hattını aradı.

Waymo, olayı gönüllü olarak Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) bildirdiğini ve açılacak soruşturmada tam iş birliği yapacağını duyurdu.