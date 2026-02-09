Xiaomi, 1000 beygirlik yeni SUV modeli YU7 GT'yi tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Xiaomi'nin otomobil pazarındaki yeni hamlesi olan YU7 GT, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın veritabanında göründü.

Tesla Model Y'nin satış performansını geride bırakan standart modelin ardından gelen bu yeni versiyon, hiper otomobil düzeyinde veriler sunuyor.

1000 BEYGİRİ AŞAN GÜÇ VE ÇİFT MOTOR

Araçta biri önde 288 kW, diğeri arkada 450 kW güç üreten çift motorlu bir sistem kullanılıyor.

Bu kurulumla toplamda 1.003 beygir güce ulaşan süper SUV, saatte 300 kilometre maksimum hıza çıkabiliyor.

FERRARI ESİNTİLERİ

Ferrari Purosangue modelini andıran tasarım çizgilerine sahip araçta genişletilmiş çamurluklar ve yeniden şekillendirilen ön tampon dikkat çekiyor.

Ayrıca 21 inçlik özel alaşım jantlar, kırmızı GT rozeti ve karbon seramik fren diskleri gibi detaylar sportif kimliği vurguluyor.

Kullanıcılar için ön far dekorasyonları, arka spoiler ve gövde çıkartmaları gibi zengin bir kişiselleştirme listesi sunulacak.

Henüz resmiyet kazanmasa da aracın fiyatının 65 bin dolardan başlaması bekleniyor.