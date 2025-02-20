Xiaomi SU7 Ultra, Şanghay Pisti'nde Porsche Taycan'ı geçti

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Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin elektrikli aracı SU7 Ultra, Şanghay Uluslararası Pisti'nde (SIC) 2:09.94'lük tur zamanıyla yeni bir rekor kırdı.

Bu süre, Porsche Taycan Turbo GT'nin 2:11.28'lik eski rekorunu geride bıraktı.

YÜKSEK PERFORMANS

Xiaomi SU7 Ultra, 1.548 beygir gücü üreten üçlü motor kurulumu (V8 + V8 + V6) ile donatıldı. 0'dan 100 km/s hıza sadece 1,98 saniyede ulaşabilen araç, 323 km/s maksimum hıza sahip.

Aracın gücünü, dünyanın ilk CATL Kirin II bataryası sağlıyor. Bu batarya, ultra hızlı şarj ve yüksek performans sunuyor.

Xiaomi, SU7 Ultra'nın pist için optimize edilmiş bir fren sistemine sahip olduğunu ve 25 metrede 100 km/s hızdan durabildiğini belirtiyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Xiaomi SU7 Ultra, yaklaşık 110 bin dolar fiyatla Çin'de satışa sunulacak. Aracın küresel lansmanının ise MWC 2025'te yapılması bekleniyor.