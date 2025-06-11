Xiaomi SU7 Ultra'dan Nürburgring rekoru: En hızlı elektrikli araç oldu

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Xiaomi'nin yüksek performanslı elektrikli sedanı SU7 Ultra, Almanya'daki efsanevi Nürburgring pistinde yeni bir hız rekoruna imza attı.

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, aracın pistin en hızlı seri üretim elektrikli aracı (EV) olduğunu Weibo hesabından duyurdu.

NÜRBURGRİNG'DE YENİ REKOR: 7:04.957

Lei Jun'un açıklamasına göre, Xiaomi SU7 Ultra'nın üretim versiyonu, yarış pilotu Vincent Radermecker'in pilotajında 7:04.957'lik bir tur zamanına ulaştı.

Bu süre, Porsche Taycan Turbo GT'nin Eylül 2023'te kırdığı 7:07.55'lik önceki rekoru geride bıraktı.

Lei Jun, "Yakın gelecekte bu rekorun tekrar kırılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Paylaşılan görselde, rekorun 1 Nisan'da kırıldığı görülüyor.

SU7 ULTRA'NIN GÜCÜ VE PAZAR PERFORMANSI

Şubat ayı sonlarında piyasaya sürülen Xiaomi SU7 Ultra'nın üretim versiyonu, 1.548 Ps'lik maksimum güç çıkışıyla Çin pazarındaki en güçlü elektrikli araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Aracın başlangıç fiyatı ise yaklaşık 73 bin 740 dolar.

Yüksek performanslı model, yıllık 10 bin sipariş hedefini planlanandan önce aşarak önemli bir satış başarısı yakaladı.

Xiaomi, SU7 serisinin ardından şimdi de ilk elektrikli SUV modeli olan YU7'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.