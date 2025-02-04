Xiaomi YU7'nin bazı özellikleri ortaya çıktı

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Xiaomi, elektrikli SUV modeli YU7'nin teknik özelliklerini açıklamaya devam ediyor.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) tarafından yayınlanan bilgilere göre, YU7 AWD üç farklı menzil seçeneğiyle satışa sunulacak: 670 km, 750 km ve 760 km

Bu menzil seçeneklerine karşılık gelen enerji tüketim değerleri ise sırasıyla 16,6 kWh/100 km, 14,9 kWh/100 km ve 14,8 kWh/100 km.

DİĞER ÖZELLİKLER

Xiaomi YU7 AWD, önde 220 kW (295 hp) ve arkada 288 kW (386 hp) güç üreten elektrik motorlarıyla donatılacak.

Araç, üçlü lityum batarya paketleri ile birlikte geliyor. YU7 AWD'nin maksimum hızı ise 253 km/sa olarak belirtiliyor.

Xiaomi YU7 RWD versiyonunun menzil bilgileri henüz açıklanmadı. Ancak, bu modelin arka elektrik motorunun 235 kW (315 hp) gücünde olacağı ve lityum demir fosfat batarya paketleri ile donatılacağı biliniyor.

TASARIM VE DONANIM

Sızdırılan görüntülere göre, YU7'de birden fazla donanım seçeneği sunulacak: Standart, Pro ve Max. Ayrıca, tavanında bulunan lidar sensörü, Xiaomi'nin kendi geliştirdiği otonom sürüş sistemiyle donatılacağını gösteriyor.

İç mekanda ise ultra geniş bir ekran yer alıyor. Bu ekran, araç içi teknolojiyi öne çıkarırken, modern ve şık bir kokpit tasarımı sunuyor.