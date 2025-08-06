Yeni Audi Q5 Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

Alman otomotiv devi Audi, SUV segmentindeki en beğenilen modellerinden biri olan Q5 ailesini tamamen yeniledi.

Üçüncü nesil Audi Q5 ve Q5 Sportback, modern tasarımları ve gelişmiş teknolojileriyle Türkiye'de satışa çıktı.

Otomobiller, daha dinamik gövde tasarımı, gelişmiş dijital özellikler ve günlük kullanımda maksimum konfor sunan mimarisiyle öne çıkıyor.

YENİ PLATFORM VE DİJİTAL KOKPİT

Yeni Q5 ailesi, Audi'nin Premium Platform Combustion (PPC) adını verdiği yeni bir platform üzerinde yükselen ilk SUV olma özelliğini taşıyor.

Ayrıca, markanın E³ elektronik mimarisi sayesinde içten yanmalı bir SUV'da ilk kez kullanılan gelişmiş bir dijital işletim konsepti sunuyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

Her iki model de standart olarak sunulan quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ve 204 HP gücündeki mild-hibrit benzinli veya dizel motor seçenekleriyle geliyor.

YENİ AUDI Q5 TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni Audi Q5 SUV 6 milyon 734 bin 124 TL'den, coupe tasarımlı Q5 Sportback ise 7 milyon 249 bin 284 TL'den başlayan fiyatlarla showroom'lardaki yerini aldı.