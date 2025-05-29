Yeni BMW M2 CS, 530 beygir gücüyle tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Haber Merkezi

BMW, M kanadının gözdesi M2'nin merakla beklenen en performanslı "Competition Sport" (CS) versiyonunu resmen duyurdu.

Yeni BMW M2 CS, 530 beygir güç üreterek M3/M4 Competition ile aynı seviyeye ulaşıyor ancak sadece arkadan itişli olmasıyla saf sürüş keyfini koruyor.

YENİ BMW M2 CS GÜÇ VE PERFORMANS DETAYLARI

Yeni BMW M2 CS, toplamda 530 beygir güç ve 2 bin 650 ile 5 bin 730 devir arasında ulaşılabilen 650 Nm maksimum tork üretiyor.

Bu güçle araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlayarak 4 saniye barajının altına inen ilk M2 oluyor.

Modelin maksimum sürati ise 302 km/s ile sınırlandırılmış durumda. BMW M2 CS, daha hızlı ve çok daha agresif tepkiler veren bir sürüş deneyimi vadediyor ve şimdilik sadece 8 ileri vitesli M Steptronic şanzımanla sunulacak gibi görünüyor.

Bavyeralı mühendisler, BMW M2 CS'i yoğun bir karbon fiber diyetine sokarak toplam ağırlıktan 30 kilogram azaltmayı başardı.

1.695 kilogram ağırlığındaki model, tarihin en hafif M2'si ünvanını alırken, iç aksamında bolca karbon fiber destekli plastik ve özel alaşım jantlar kullanıldı.

Şasi tarafında ise araç 8 milimetre yere yaklaştırılırken, süspansiyonlar ve şasi kontrol sistemleri M2 CS için özel olarak ayarlandı. Mühendisler ayrıca motoru da yol tutuşunu artıracak şekilde özel olarak konumlandırdı.

FİYAT VE SATIŞ TARİHİ

BMW, tarihin en güçlü M2'si olarak lanse edilen yeni BMW M2 CS için Almanya'da 115 bin euro gibi bir başlangıç fiyatı belirledi. Modelin bu yaz itibarıyla satışa sunulması planlanıyor.

Yeni BMW M2 CS; Sapphire Black, Velvet Blue, Brooklyn Grey ve Portimao Blue gibi renk seçenekleriyle alınabilecek. Bu özel versiyon, M2 tutkunları için performansın zirvesini temsil ediyor.