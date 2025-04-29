Yeni Citroen C3 üretimi Sırbistan'da başlayacak

AA & Ensonhaber

Fransız otomobil üreticisi Citroen, popüler B segmenti modeli C3'ün yeni neslinin üretimi için önemli bir adım attı.

Şirket, en çok satan modelinin üretimini, Sırbistan'ın merkezinde yer alan Kragujevac'taki Stellantis fabrikasında gerçekleştirecek.

Bu karar, Avrupa'da üretilen kompakt, çok yönlü ve uygun fiyatlı bir model sunma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Kragujevac'taki tesis, Stellantis ile Sırbistan Ekonomi Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma kapsamında 2022-2024 yılları arasında kapsamlı bir modernizasyon sürecinden geçti.

Bu süreçte tesis, Stellantis grubunun yeni 'Akıllı Otomobil' (Smart Car) platformuna uyumlu hale getirildi ve özellikle elektrikli model üretimi için hazırlandı.

HEDEF YÜKSEK VERİMLİLİK

Bin kişinin üzerinde çalışana ev sahipliği yapan Kragujevac tesisi; modern, otomasyonlu ve robot destekli üretim hatlarıyla yüksek kalite seviyesi ve verimlilik sağlamayı hedefliyor.

Yeni Citroen C3'ün Sırbistan'da üretilmesi, markanın Avrupa pazarına daha yakın ve rekabetçi bir üretim üssü oluşturması açısından stratejik önem taşıyor.