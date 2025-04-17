Yeni Mazda MX-5 daha büyük bir motorla geliyor

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Otomotiv sektöründeki genel eğilimin aksine, Mazda MX-5 mevcut ND nesliyle adeta zaman meydan okuyor.

Yeni otomobillerin giderek büyümesi, ağırlaşması ve çoğunlukla manuel şanzımandan yoksun olması, MX-5 hayranlarını yeni nesil geçişi konusunda endişelendiriyordu.

Ancak Mazda'dan gelen açıklamalar, ikonik roadster'ın gelecekte de sürüş keyfini yaşatmaya devam edeceğini gösteriyor.

Mazda Tasarım Bölümü Genel Müdürü Masashi Nakayama, yaptığı bir röportajda yeni MX-5'in daha da hafif olmasının hedeflendiğini belirtti.

Mazda, ideal olarak kuru ağırlığı 1.000 kilogramın altında tutmayı amaçlıyor. Mevcut Miata, Japonya pazarına özel olan 990S versiyonunda 990 kg ağırlığa inmeyi başarmıştı, ancak bu model yalnızca 1.5 litrelik motorla sunuluyor.

ATMOSFERİK MOTOR VE MANUEL ŞANZIMAN GELENEĞİ SÜRÜYOR

Mazda Teknik Şefi Ryuichi Umeshita, yeni nesil MX-5'in atmosferik bir motora sahip olacağını bir kez daha teyit etti.

Mevcut ND neslinde bulunan 1.5 ve 2.0 litrelik Skyactiv-G motorlara kıyasla önemli ölçüde geliştirilmiş bir güç ünitesine sahip olacak yeni modelde, markanın "Skyactiv-Z" motor ailesinin kullanılacağı tahmin ediliyor.

Dört silindirli yapısını koruyacak olan bu yeni motorun, 2.5 litre hacminde olması bekleniyor. 200 beygir gücündeki özel 12R versiyonu hariç tutulduğunda, mevcut 2.0 litrelik dört silindirli MX-5'in güç çıkışı 184 beygirde kalıyor.

Daha büyük bir motor bloğuna geçilmesiyle birlikte, emisyon değerlerinin düşürülmesinin yanı sıra güç çıkışının da artırılması hedefleniyor.

Mazda, Miata tutkunlarının beklentilerini çok iyi bildiği için manuel şanzıman sunmaya devam edecek.

YENİ MOTOR İLK OLARAK CX-5'TE GÖRÜLECEK

Yeni Skyactiv-Z motorunun ilk kez 2027 yılında tanıtılacak olan yeni nesil CX-5 modelinde kullanılması bekleniyor.

Yeni Mazda MX-5'in de bu tarihten kısa bir süre sonra otomobil tutkunlarının karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.