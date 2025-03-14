Yeni Mercedes-Benz CLA tanıtıldı: İşte özellikleri

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Mercedes-Benz, yeni nesil CLA serisini ilk olarak tamamen elektrikli versiyonuyla tanıttı. 2026 Mercedes-Benz CLA EV, 349 HP'ye varan gücü, yenilikçi teknolojileri ve etkileyici tasarımıyla dikkat çekiyor.

Elektrikli otomobil severler için heyecan verici bir seçenek olan yeni CLA EV, lüks ve performansı bir araya getiriyor.

Yeni nesil Mercedes-Benz CLA, markanın elektrikli araç stratejisindeki önemli bir adımı temsil ediyor. İlk olarak tamamen elektrikli versiyonuyla piyasaya sürülen 2026 CLA EV, 268 beygir gücündeki arkadan itişli CLA250+ ve 349 beygir gücündeki dört tekerlekten çekişli CLA350 4Matic versiyonlarıyla geliyor.

Bu sonbaharda satışa sunulacak olan CLA EV, elektrikli araç pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

TASARIM VE DIŞ MEKAN

Yeni CLA, 2023'te tanıtılan Concept CLA sınıfının tasarım çizgilerini büyük ölçüde koruyor. Daha büyük ve daha sağlam bir görünüme sahip olan araç, aerodinamik yapısıyla dikkat çekiyor.

Işıklı yıldız elemanlarından oluşan ızgara, aydınlatmalı Mercedes yıldızı ve üç uçlu yıldız şeklindeki LED farlar, aracın modern ve lüks duruşunu vurguluyor.

Arka lambalar da benzer şekilde üç uçlu yıldızlar gibi yanıyor ve 40 adet net aydınlatılmış panjur dizisiyle birbirine bağlanıyor.

İÇ MEKAN VE TEKNOLOJİ

İç mekanda, Mercedes'in büyük modellerinde olduğu gibi Hyper yerine Super olarak adlandırılan üçlü ekran bulunuyor.

10,3 inçlik gösterge paneli, 14,0 inçlik orta dokunmatik ekran ve yolcu için isteğe bağlı benzer büyüklükte bir ekran, bilgi-eğlence sistemini oluşturuyor.

Yeni MBUX sistemi, Google'ın Gemini AI destekli arama yeteneklerine sahip Google Haritalar navigasyonunu içeriyor.

Ayrıca, sürücünün duygusal durumunu (sesine göre) tanıyan ve buna göre renk değiştiren bir ruh hali halkası da bulunuyor. Arka koltuk yolcuları için standart panoramik cam tavan, ferah bir atmosfer sunuyor.

GÜÇ AKTARMA ORGANLARI VE PERFORMANS

2026 Mercedes-Benz CLA EV, 800 voltluk bir mimari kullanarak 320 kW'a kadar şarj hızlarına izin veriyor. 85,0 kWh'lik nikel-manganez-kobalt batarya, 268 beygir gücündeki arka motoru besliyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyon ise 349 beygir gücünde. Çift motorlu varyantın 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye sürerken, tek motorlu versiyonun bu hıza 6,6 saniyede ulaştığı belirtiliyor. Mercedes, CLA250+ için 694 ila 792 kilometre arasında bir menzil öngörüyor.

HİBRİT VERSİYON

CLA serisinin hibrit versiyonu ise 2026'nın başlarında piyasaya sürülecek. Yeni 1,5 litrelik turboşarjlı dört silindirli motor, 27 beygir gücündeki elektrik motoru ve sekiz ileri çift kavramalı şanzımanla eşleşiyor.

1,3 kWh 48 voltluk batarya, şehir içi sürüşte aracı tamamen elektrikli olarak kullanmaya olanak tanıyor. Hem önden hem de dört tekerlekten çekişli varyantlar sunulacak.

YENİ MERCEDES CLA FİYATI

Mercedes-Benz, yeni CLA EV'nin fiyatını henüz açıklamadı. Ancak, giriş seviyesi bir model olması nedeniyle 60 bin doların altında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.