Yeni Mercedes-Benz EQS tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

lman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli sedan pazarındaki iddialı temsilcisi EQS modelini 2027 yılı için kapsamlı bir şekilde güncelledi.

Aracın yüzde 25'inden fazlasını tamamen yenileyen şirket, tasarımı ve altyapıyı modern teknolojilerle harmanlıyor.

MENZİL VE ŞARJ SÜRESİNDE BÜYÜK SIÇRAMA

Yeni modeldeki en büyük gelişim batarya tarafında yaşanırken, kapasitenin 122 kWsa seviyesine çıkarılmasıyla EQS 450+ versiyonunda tam 926 kilometrelik bir menzil elde ediliyor.

Gelişmiş 800V elektrik mimarisi ve 350 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde araç, sadece 10 dakikalık şarj işlemiyle 320 kilometre daha yol katedebiliyor.

Dış tasarımda aydınlatmalı yıldız desenli yeni panjur göze çarparken standart sunulan Digital Light sistemi, enerji tüketimini azaltıp 600 metreye kadar aydınlatma sağlıyor.

İç mekanda ise markanın devasa MBUX Hyperscreen sistemi, lövye tipi direksiyon ve ısıtmalı emniyet kemerleri gibi üst düzey donanımlar kullanıcılara lüks bir deneyim sunuyor.

DÖRT FARKLI VERSİYON VAR

Yenilenen seride arka aksa yerleştirilen iki vitesli şanzıman ve şirket içinde geliştirilen yeni elektrik motorları performansı doğrudan artırıyor.

Yeni ürün gamında dört farklı versiyonla satışa sunulacak olan serinin başlangıç fiyatı ise 94 bin 403 euro olarak belirlendi.