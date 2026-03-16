Yeni Omoda 5 Ultima Türkiye'de satışta: İşte fiyatı

Yenilikçi tasarım diliyle otomobil tutkunlarının ilgisini çeken marka, merakla beklenen yeni Omoda 5 modelini Türkiye'de satışa çıkardı.

İlk etapta en üst donanım seviyesi olan Ultima versiyonuyla yollara çıkan araç, özellikle genç ve tarz sahibi kullanıcılara hitap ediyor.

LANSMANA ÖZEL FİYAT

Yeni Omoda 5 Ultima, mart ayına özel olarak 2 milyon 120 bin TL'den başlayan lansman fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.

Yeni bir araç sahibi olmak isteyen ticari müşteriler için ise 300 bin TL'ye kadar altı ay vadeli sıfır faizli finansman desteği sağlanıyor.

Gücünü 1.6T motor ve yedi ileri DCT şanzıman kombinasyonundan alan araç, farklı sürüş modlarını destekleyerek 146 beygir güç ile 275 Nm tork üretiyor.

Euro NCAP çarpışma testlerinden beş yıldız almayı başaran bu yeni SUV modeli, nesil ADAS 4.0 sürüş destek sistemiyle yollara çıkıyor.

Akıllı sesli kontrol, kablosuz şarj tablası ve ambiyans aydınlatması gibi özelliklerle donatılan Omoda 5, segmentinin ötesinde bir teknolojik altyapı sunuyor.

Öte yandan markanın premium segmentte konumlandırdığı ve ay sonunda satışına başlanacak olan yeni Omoda 7 modeli de İstanbul'daki showroomlarda sergilenmeye başladı.