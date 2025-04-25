Yeni Porsche 911 Turbo test sırasında görüntülendi

Haber Merkezi

Nürburgring'de test sezonunun başlamasıyla birlikte pistin tecrübeli markalarından Porsche de yeni modellerini zorlu koşullarda denemeye başladı.

Alman spor otomobil üreticisinin yeni Porsche 911 Turbo ve Turbo S modellerini neredeyse kamuflajsız bir şekilde test etmesi, 992.2 kodlu makyajlı neslin neler sunacağına dair önemli ipuçları veriyor.

Ancak tüm dikkatleri üzerine çeken detay, prototipin arka camında bulunan sarı bir çıkartma oldu.

HİBRİT SİSTEMLE GELEBİLİR

Bu sarı etiket, yeni Porsche 911 Turbo'nun hibrit bir sisteme sahip olabileceğine dair güçlü bir işaret olarak yorumlanıyor.

Nordschleife'de test edilen diğer 992.2 nesli Porsche 911 prototiplerinin önceki videolarında, hibrit Carrera GTS modellerinde de aynı etiket görülmüştü.

Bu sarı etiketin, Ring'de test edilen hibrit araçlar için zorunlu olduğu biliniyor; amacı ise olası bir kaza durumunda güvenlik görevlilerini yüksek voltajlı batarya paketi konusunda uyarmak.

Yakın zamanda tanıtılan yeni Carrera GTS'deki hibrit sistem (T-Hybrid), Porsche için oldukça yeni bir teknoloji.

Bu sistemde, yeni geliştirilen 3.6 litrelik altı silindirli boxer motor, tek bir elektrikli turboşarj ve şanzımana entegre edilmiş tek bir elektromotor ile destekleniyor.

Sisteme güç veren küçük batarya ise ön bagajda yer alıyor ve araç sadece elektrik gücüyle hareket edemiyor (PHEV değil).

T-Hybrid adı verilen bu sistem, Carrera GTS modelinde 540 beygir güç ve 610 Nm tork üretiyor.

Eğer Porsche 911 Turbo ve Turbo S modellerinde de benzer bir hibrit sistem kullanılırsa, güç çıkışının çok daha yukarılara taşınması bekleniyor.

YENİ PORSCHE 911 TURBO'NUN GÜCÜ NE KADAR OLACAK

Mevcut 992 nesli Porsche 911 Turbo 580 beygir, Turbo S ise 650 beygir güç üretiyor. Elektrik desteğinin eklenmesiyle yeni hibrit Porsche 911 Turbo'nun gücünün 700 beygir seviyesine yaklaşması, Turbo S modelinde ise bu değerin aşılması oldukça muhtemel görünüyor.