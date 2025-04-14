Yeni Tesla Cybertruck modeli satışa sunuldu: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Elektrikli otomobil devi Tesla, uzun süredir gündemde olan fütüristik tasarımlı pick-up modeli Cybertruck'ın yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü.

Daha önce Orta Doğu pazarında tanıtılacağı belirtilen 'Cybertruck Long Range' adıyla anılan bu modelin, tek bir arkadan itişli motora sahip olduğu doğrulandı.

Ancak en dikkat çekici nokta, daha önce 62 bin dolar olarak duyurulan Cybertruck RWD versiyonundan farklı olarak, bu yeni modelin 70 bin dolarlık bir başlangıç fiyatına sahip olması.

YÜKSEK FİYAT VE KISITLANMIŞ ÖZELLİKLER TEPKİ ÇEKİYOR

Bu fiyat artışına karşılık, kullanıcılar tek şarjla 160 km daha fazla menzile sahip oluyorlar.

Yine de bu yeni modelin çift motorlu versiyondan 10 bin dolar daha ucuz olduğu da belirtiliyor. Ancak fiyat avantajının yanı sıra, bu yeni versiyonda bazı önemli özelliklerden vazgeçilmesi dikkat çekiyor.

Tesla'nın resmi internet sitesindeki bilgilere göre, bu yeni ve "daha uygun fiyatlı" versiyonda adaptif süspansiyon sistemi, arka aydınlatma çubuğu, arka yolcu ekranı ve hatta yatak üzerindeki güç çıkışları gibi özellikler bulunmuyor.