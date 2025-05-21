Yeni Toyota RAV4 tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

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Japon otomotiv devi Toyota, 30 yıla yaklaşan RAV4 serüveninde yeni bir sayfa açarak, modelin yeni neslini global bir lansmanla tanıttı.

Yeni Toyota RAV4, yalnızca hibrit ve plug-in hibrit motor seçenekleriyle gelirken, Toyota'nın yeni "Arene" yazılım geliştirme platformunu ilk kez kullanarak sürdürülebilirlik ve teknoloji entegrasyonu konusundaki iddiasını ortaya koyuyor.

YENİ RAV4 SADECE HİBRİT VE PLUG-IN HİBRİT MOTOR SEÇENEKLERİ SUNUYOR

Yeni Toyota RAV4, tamamen hibrit motor seçenekleriyle pazara sunuluyor; standart hibrit versiyonu önden çekişli modelde 183 beygir, dört tekerlekten çekişli modelde ise 191 beygir güç üretiyor.

Daha fazla menzil ve performans arayanlar için sunulan plug-in hibrit versiyon ise 22,6 kWh kapasiteli bataryasıyla sadece elektrikle yaklaşık 100 kilometre yol alabiliyor ve 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşıyor.

TOYOTA'NIN YENİ YAZILIM PLATFORMU: ARENE

Toyota, yeni RAV4 ile birlikte "Arene" adını verdiği yeni yazılım geliştirme platformunu da otomotiv dünyasına tanıtıyor.

Araç içi sistemlerin birbiriyle entegre çalışmasını sağlayarak sürüş deneyimini daha sezgisel ve kişiselleştirilmiş hale getiren bu platform, yeni nesil Toyota Safety Sense güvenlik paketinin de standart olarak sunulmasını sağlıyor.

Yeni RAV4’ün üretiminin büyük oranda ABD’de gerçekleşmesi planlanıyor; bu adım, özellikle Amerikan pazarındaki vergi politikalarına karşı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Avrupa pazarına 2026 yılına kadar yayılması beklenen yeni nesil RAV4’ün, Türkiye yollarına da aynı yıl içinde çıkması öngörülüyor.