Yenilenen 2026 Dacia Spring tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Renault'un alt markası Dacia, bir dönem Türkiye'de de satılan tamamen elektrikli modeli Spring'i yeniledi.

2026 model Dacia Spring, yenilenen tasarımı, daha modern iç mekanı ve en önemlisi daha güçlü motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

YENİ TASARIM VE TEKNOLOJİK KOKPİT

Yenilenen Dacia Spring, markanın yeni tasarım dilini yansıtan oldukça şık bir görünüme kavuştu. Ön kısımda ızgarayla bütünleşmiş LED farlar, arka kısımda ise parçalı stop lambaları yer alıyor.

İç mekanda ise 7 inçlik dijital gösterge ekranı ve 10.1 inç boyutlu merkezi bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Bu ekran, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteği de sunuyor.

DAHA GÜÇLÜ MOTOR, 225 KM MENZİL

2026 modeldeki en büyük sürpriz ise motor tarafında yaşandı. Yeni Dacia Spring'in baz versiyonu artık 70 beygir gücünde bir elektrik motoruna sahipken, üst donanım seçeneklerinde 100 beygir gücünde bir motor sunulacak.

Aracın 15 inç jantlı versiyonu için açıklanan WLTP menzili 225 kilometre olarak belirtildi.

Dacia, 2026 model Spring'in 16 bin 900 eurodan başlayan fiyatlarla satın alınabileceğini ancak satışa ne zaman sunulacağını henüz açıklamadığını belirtti.